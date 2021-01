Coronavirus: Susana Giménez no se vacunó en Miami y ya regresó a Uruguay

En el Estado de Florida, en la costa sureste de Estado Unidos, tras la primera etapa de vacunación contra el coronavirus, que comenzó a mediados de diciembre pasado y fue destinada a personal esencial y ciudadanos mayores de 75 años, el gobernador, Ron De Santis, autorizó en enero la vacunación para mayores de 65 años sin necesidad de ser residente o ciudadano estadounidense.

La decisión sobre cómo y a quiénes se inyectan las vacunas, que está en manos de las autoridades locales, generó un gran revuelo en los últimos días.

En el ámbito nacional, el debate llegó luego de que dos famosas argentinas contaran sus experiencias: la panelista Yanina Latorre, que dijo que su madre se vacunó estando como turista en Miami, y la abogada Ana Rosenfeld, quien detalló su vivencia al aplicarse la vacuna de Moderna.

Según lo que relataron, el proceso para conseguir un turno para vacunarse se realiza de forma online. Además de completar algunos formularios con antecedentes sobre la propia salud, los únicos requisitos son no haber recibido ninguna otra vacuna en los últimos 14 días, y tener más de 65 años.

Por eso, también se dijo que Susana Giménez ya habría sacado un turno para vacunarse contra el coronavirus. La diva viajó en diciembre a Miami donde pasó la fiestas junto a su hija Mercedes y amigos.

PrimiciasYa.com se contactó con su hermano Patricio, quien negó rotundamente esa información: "No es verdad". También hablamos con la secretaria de la diva, Dolores, quien reveló: "Susana no me comentó nada al respecto sobre ese tema, ella ya se encuentra en Uruguay".

