Coronavirus: "Separadas" deja de emitirse desde este jueves

La medida de aislamiento para frenar el brote del coronavirus abarca todos los ámbitos y la televisión no es excluyente a esta situación.

Por tal motivo "Separadas" dejó de grabarse en Pol-ka y no saldrán más capítulos por la pantalla del Trece desde la semana que viene. El último que se verá al aire será este jueves.

"La tira deja de salir al aire este jueves, hasta nuevo aviso. No tenemos los capítulos suficientes para bancar más días. En cuanto volvamos a grabar, calculo que volveremos al aire con la misma continuidad", le dijo Vanesa Bafaro, jefa de prensa del canal, a PrimiciasYa.com.

Desde la Asociación pidieron suspender todas las actividades artísticas. Y hay pocos capítulos grabados de la única ficción diaria de la televisión argentina.

En la misma sintonía, Mirtha Legrand ya había decidido dejar de conducir sus programas como medida de prevención. Será reemplazada por su nieta Juana Viale.

"Me pareció que era lo más acertado no hacer el programa, es un acto de solidaridad. Además no hay colegios, ¡entonces yo voy a estar ahí trabajando en televisión! Y para salvaguardarme yo también, es muy peligroso, estoy con mucha gente, doy besos. Es una decisión mía personal", le dijo la diva a este medio.

