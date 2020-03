Coronavirus: Juana Viale no saldrá en vivo y graba los programas de Mirtha con pocos invitados

Luego de confirmarse que Mirtha Legrand no conducirá sus próximos programas, su productora StoryLab y El Trece anunciaron que la figura que reemplazará a La Chiqui será su nieta, Juana Viale, quien ya fue conductora del programa en otras ocasiones.

Desde este sábado 20 a las 21 y domingo 21 a las 13, la actriz y conductora hará la conducción de los clásicos programas de TV "Almorzando con Mirtha" y "La Noche de Mirtha".

“Ante la situación que estamos viviendo por el coronavirus y para cuidar a mi abuela, decidí, en conjunto con la producción y el canal conducir el programa de Mirtha”, afirmó Juana el martes pasado.

Por su parte, Mirtha le dijo a este medio: "Me pareció que era lo más acertado, es un acto de solidaridad. Además no hay colegios, ¡entonces yo voy a estar ahí trabajando en televisión! Y para salvaguardarme yo también, es muy peligroso, estoy con mucha gente, doy besos. Es una decisión mía personal la de no hacer los programas".

Pero, según pudo enterarse PrimiciasYa.com, los envíos no saldrán en vivo y por precaución serán grabados en la tarde del viernes con pocos invitados.

Se estiman que sean 4 las personas que asistan a los respectivos programas. Además, la diva saldrá por teléfono para dialogar al aire con Juanita y contar cómo atraviesa su cuarentena.

El sábado en "La Noche de Mirtha", Juanita tendrá como invitados a el psicólogo y periodista Diego Sehinkman, Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), el Dr. Carlos Kambourian y el Dr. Diego Montes de Oca.

