Coronavirus: A los 89 años murió la mamá de Miguel Bosé

La actriz italiana Lucia Bosé murió este lunes 23 de marzo en Segovia, España, donde estaba internada desde hacía tres días con un estado de salud delicado.

La mujer, madre del artista Miguel Bosé, tenía 89 años, que había cumplido el pasado mes de enero. La causa de su muerte habría sido una fuerte neumonía producto del coronavirus.

"Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios", escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una foto de Lucía, que vivía en Brieva, un pequeño pueblo.

Luego, en otro posteo, el cantante expresó: "Te llevamos dentro en el corazón querida Mami. Un beso de toda la familia entera. #Mami��".

Lucía saltó a la fama cuando ganó, en 1947 y con apenas 16 años, el concurso de Miss Italia. Su carrera tuvo su máximo auge desde los años cincuenta hasta principios de los noventa, y participó en una gran cantidad de películas de reconocidos directores como Luis Buñuel, Jean Cocteau o Federico Fellini.

“No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí”, había confesado la actriz durante la presentación de su biografía, escrita por Roberto Liberatori, titulada Lucía Bosé.

