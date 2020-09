"Soy cornuda", el grito de Yanina Latorre que puso nerviosa e incomodó a su hija Lola en vivo

Yanina Latorre junto a los influencers del momento Santiago Maratea, Lizardo Ponce, Martín Cirio y Lucas Spadafora más su hija Lola Latorre hicieron un espectáculo online para las redes sociales. El show -que tuvo varias falencias técnicas- y que para verlo había que comprar un ticket: se vendieron 20 mil tickets a 400 pesos cada uno- se hizo viral gracias a la confesión a los gritos de la rubia.

“Sí, soy cornuda", grito Yanina dejando atónitos a los influencers y poniendo super incómoda a su hija. El momento se convirtió en tendencia en Twitter por la soltura con la que la panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, habló de la relación clandestina que mantuvo su marido, Diego Latorre, años atrás con Natacha Jaitt.

"Llega un día en que te enterás que sos cornuda, como yo. Sí. Te mirás al espejo y decís 'Sí, soy cornuda". Mientras los demás le decían que la bancaban su hija estaba visiblemente incómoda: “No, no, no", le pidió, mientras se tapaba la cara. "Dejame terminar. ¡Soy cornuda! Me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné", siguió Yanina.

"¿Y saben qué? Ese día, solo ese día... ¡Me di cuenta que no soy una conch... seca!", gritó la ruvia que era conductora del espectáculo. Pero la joven hija de ese matrimonio no dudó en decir: "Chicos, chicos. Esto me da vergüenza ajena".

