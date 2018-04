Cormillot le contestó a Hebe: "Estoy del lado de los trabajadores; ella es famosa por lo que robó"

Alberto Cormillot le respondió esta mañana en Radio Mitre a Hebe de Bonafini, luego de que la titular de Madres de Plaza de Mayo calificó al médico nutricionista de "fascista" y pidió que "los médicos lo echen de la sociedad médica" durante la tradicional charla de los jueves en la plaza. le respondió esta mañana en, luego de que la titular decalificó al médico nutricionista dey pidió quedurante la tradicional charla de los jueves en la plaza.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Cormillot luego de su extensa editorial en radio sobre este tema.

"Fue básicamente lo que dije en la radio, eso es lo que pienso. Uno puede cuestionar si me irrité o no pero en realidad lo que me pasó fue me indigné de recibir una acusación de quien formó parte de un proceso que deterioró la salud y la educación durante años", comentó el destacado médico en charla con este medio.



"Hace ya mucho tiempo que tiene fallas cognitivas con el juicio. Consideré que no tenía que quedarme callado por que ella es una persona pública y yo también".





Y argumentó: "Dijo algunas cosas que son erróneas, yo no trabajo en la Provincia. Después habla de que a los chicos hay que darle pan en lugar de fruta. Y tercero se mete conmigo en lo personal tratándome de facho y de derecha y utilizando el término facho medio insultante, de forma descalificatoria".

"Yo estoy siempre del lado de los trabajadores y ella es famosa por lo que robó con Sueños compartidos durante el gobierno que pasó", finalizó Alberto.