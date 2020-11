La corista de Mis Bolivia le inició una demanda legal por dejarla sin trabajo: "Se hace la barrial pero tiene campos por todos lados"

Carolina Pacheco fue la corista de Miss Bolivia durante 10 años. La mujer asegura que fue la voz que acompañó siempre a la cantante hasta que quedó embarazada y tras tener a su hijo y volver al ruedo la fue dejando sin trabajo paulatinamente.

“Por fin puedo decir: la demanda a mi ex empleadora ingresó. Arranca el (largo) tramo final”, comenzó diciendo la corista y explicó: “En 2018, luego de parir y sin aviso ni arreglo, comenzó a recortar mi trabajo hasta hacerlo desaparecer. Después de DIEZ (10) años de ser la voz a su lado. Sin saber,entrené a mi reemplazo”.

“Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (feb 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo. A mi (ex) compañero lo siguió contratando”, reveló.

“Tengo un comunicado formal de todo esto pero no sé cómo ni cuándo. Pero es indignante que siga siendo cara del orgullo (???) para por ejemplo el INADI. Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imaginate lo sola que me siento cada vez que la revalorizan”, argumentó sobre la fuerza que tiene la cantante en el medio.

“Ahora estoy charlando con posibles testigos y es impresionante cómo la marea verde tan sorora se retrae con miedo. ¿De qué? me pregunto”, dijo sintiendo que sus amigas del feminismo le soltaron la mano.

“Hay diez años de videos y fotos que atestiguan lo que digo. Simplemente TRABAJE AHÍ SIN CAMBIO COMO ÚNICA CORISTA tantos años! Y por otro lado, la lógica era: ´che Caro si vos no vas a este viaje, ella no quiere ir. Dejás sin trabajo a toda una crew´. Y así me perdí varias cosas mías acá, por entrar en esa psicopateada. Esa es una de tantas. Quién trabajó/trabaja ahí, sabe”, dijo sobre la manipulación de Miss Bolivia.

“Si, hablo de la que ni cabida. La que se hace la barrial pero tiene familia con campos por todos lados. No le crean nada”, pidió Carolina.

Además, comunicó: “No usen lo que me hizo esta falsa sorora para pegarle al feminismo. El entorno me dejó a gamba, pero me sostuvo una red nueva, inmensa y amorosa mayormente de MUJERES, muchas madres y fervientes feministas de posta. Porque se milita con los hechos, no con los versos”.

