Coral, la cantante que deslumbró a Tinelli: "Viví una experiencia única, me encantaría volver"

Cinthia Fernández deslumbró al jurado a pesar del tropezón final de su coreografía y demostró que es candidata al título del " El viernes,deslumbró al jurado a pesar del tropezón final de su coreografía y demostró que es candidata al título del " Bailando 2018".





La bailarina se lució en el disco, acompañada por Gonzalo Gerber, bailando el clásico de Donna Summer Hot Stuff, en versión de Coral. La pareja alcanzó 25 puntos de acuerdo a la votación del jurado.





Pero la que también causó furor en el ciclo de Marcelo Tinelli, fue coral quien sorprendió al conductor con su gran voz.

Embed







En diálogo con PrimiciasYa.com, Coral señaló: "Fue un momento muy lindo, una experiencia única. Me encantó ver cómo funcionaba todo y ser parte del proyecto en sí. La pareja me encanta, Cinthia me parece una mina con mucha fuerza. Me sentí identificada en ese sentido porque estábamos bastantes conectados, algo que ya sucedía en los ensayos. Yo en mi manera de interpretar el tema y ellos la manera de interpretar la coreografía".





Y luego agregó: "Me encantó cantar este tema, es uno de mis favoritos. Me pareció muy lindo también cuando Marcelo me pidió que cante a capela, la gente se copó y fue lindo cantar en un programa que es muy visto, lo disfruté mucho y me encantaría volver hacerlo de nuevo".

coral 1



Joss Stone, John Legend, Beto Cuevas, Juanes, Bebel Gilberto, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Joe Vasconcelos, Fito Páez, Soledad, Vicentico, Ratones Paranoicos, Babasónicos, entre otros. Cabe destacar que Coral compartió escenario y grabaciones con artistas de la talla deentre otros.





Su trayectoria incluye la producción de ocho álbumes, entre los cuales "Volver" ha sido nominado como mejor álbum pop femenino para los Premios Gardel y que la han llevado a realizar shows por todo el mundo.

Embed