La polémica surgió por la forma de la boca que Coral presentó hace unos meses en público para su nuevo material discográfico.

Embed Una publicación compartida por Coral Campopiano (@coralcampopiano) el Mar 2, 2018 at 10:22 PST



"A la madrugada me mandó la foto un fan del nuevo single de Lali. Me dio mucha impresión. Obvio que no era mi boca, era la de Lali, pero el concepto de esa boca con la lengua para la izquierda y como que está saboreando algo, eran como iguales", le contó Coral en exclusiva a PrimiciasYa.com.