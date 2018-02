Cora Debarbieri: "Me emocioné porque hacia bastante que no lo veía y me costó tomar esa decisión"

El lunes por la tarde, cuando Denise Dumas presentó a Luis Ventura en Infama, el periodista apareció en el estudio con un hermoso perro que, ni bien la vio, fue corriendo a los brazos de Cora Debarbieri.

Como ella no podía hablar de la emoción, Ventura aclaró: "Esta historia tiene que ver con el cariño que puede llegar a despertar alguien que se constituye en un hogar, como es en este caso Ringo".

"Es un bulldog francés que ya ha sido papá en su momento y gran parte de su vida la pasó con Cora, mi compañera y mi amiga. Y un buen día, la vida quiso que Cora tomara una decisión y esa decisión era, a lo mejor, cambiar la camiseta por un ratito. Ringuito se vino para mi casa y es mi compañero y el de mi hermano, Carlos, con quien comparto la paternidad", agregó, mientras la panelista se secaba las lágrimas.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Cora contó que "Ringo fue adoptado por Ventura porque yo debido al trabajo no estoy casi nada en casa y me pareció bastante egoísta que lleve esa vida tan solitaria. Cuando llegó a mi vida la situación laboral era distinta tenía más tiempo para dedicarme y compartir con él. Ringo está acompañado por Carlos (el hermano de Ventura) por Luis y sus hijos, está feliz y muy bien cuidad. Me emocione porque hacia bastante que no lo veía y me costó mucho tomar esa decisión, éramos muy pegados".

