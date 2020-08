Contundente respuesta de Mica Viciconte a Pampita por el consejo que le dio a Fabián Cubero

“El consejo es siempre para los ex, para los hombres que ya no viven en la misma casa. Si su mujer y sus hijas están transitando una enfermedad, ahí yo dejaría todo de lado y actuaría de la mejor manera. Era un consejo generalizado para cualquier ex cuya expareja está en su casa con una enfermedad, iba por ahí", dijo Pampita en su programa "Pampita Online" y amplió su concepto en una nota brindada a "El show del problema".

Mica Viciconte, novia de Cubero y panelista del programa que conduce Nicolás Magaldi, no se quedó callada.

“Uno no puede hablar sin saber lo que pasa puertas adentro. Es muy fácil dar un consejo cuando la realidad es absolutamente otra”, arrancó Mica y se fue cebando.

Y agregó: “Segundo: nadie hostiga a nadie. Yo no salí a hablar del tema en ningún medio porque dije ‘es un tema de salud en el que no me voy a meter y no voy a hablar’ así que pueden buscar que en ningún momento hablé y en ningún momento mandé una indirecta, ni subí una story criticando a nadie".

Por último, afirmó: "Después, me parece que no se demuestra el amor de esa manera. El amor se demuestra día a día. No hay que demostrar a nadie o hacer caridad. Están equivocados: el amor se demuestra a puertas cerradas".

Recordemos que cuando todos le apuntaron a Nicole, Pampita cerró esa grieta y salió a defenderla: "Si viene una persona que vive en tu casa y te dice que se contagió, ella la aísla. 'Por favor quedate ahí, ahora vemos qué pasos seguimos'. Pero es lógico que le haya dicho que se vaya a un ambiente y se encierre hasta que venga un doctor, le hagan un hisopado, y sepa adónde trasladarla hasta que se resuelva".

