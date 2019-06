Contundente respuesta de Flor Vigna sobre la posibilidad de que su ex se sume al "Súper Bailando 2019"

Mucho se dijo sobre la posibilidad de que, ex dese sume alahora que se agranda el certamen y que se saca del aire el segmento

El rumor más fuerte daba cuenta de una negativa por parte de la campeona para compartir programa con el animador de NET.

"¡Ahí estamos con su ex, si baila o no baila, estamos viendo...!", le dijo Marcelo Tinelli a Vigna durante la emisión de anoche, y la rubia contestó: "¿Y qué onda?".

"Hasta acá parece que no baila, está medio Dudamel, como el de la selección de Venezuela, no sé qué le pasa. Como usted dice que le consulta todo, capaz se lo preguntaba a usted", añadió el animador.

Y la protagonista de "Una semana nada más" en teatro, sostuvo: "Me preguntó, yo le dije que no quería sentirme responsable de ninguna influencia. Me mata que siempre ponen esa foto... ¿Por qué no ponen uno que esté hecho percha? ¡Ponen una que siempre está lindo!".

Por su parte, el jurado, Ángel de Brito, aclaró el motivo por el que Occhiato tiene tantas dudas: "Él no quiere venir porque piensa que a Flor le molesta".

Y Vigna sentenció: "No es que no me molesta, pero no quiero influenciar para que él pueda venir, hacer su trabajo, es un pibe que no hizo más que hacerme bien, tuvimos una relación hermosa y por eso me dolió tanto. Pero si viene acá es porque tengo que aprender algo y la vida me tiene que enseñar algo con mi ex en el laburo".

