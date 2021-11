La contundente respuesta de Cinthia Fernández cuando le consultaron si está enamorada

Al igual que varios famosos, Cinthia Fernández se animó a responder preguntas de su vida personal a través de su cuenta de Instagram.

Aunque en la actualidad está soltera y alejada de Martín Baclini desde hace hace un tiempo, la bailarina utilizó las redes sociales para confesar en qué etapa de enamoramiento se encuentra.

Y un fan le preguntó “¿Estás enamorada o alguien te gusta mucho?”. De manera tajante, Cinthia Fernández dejó bien en claro que no está enamorada y que tampoco tiene ganas de comenzar una nueva relación.

“No, la verdad es que no... Estoy en una etapa muy rara. No soportaría que alguien me mandara un mensaje preguntándome cómo estoy. Estoy podrida del teléfono y no quiero saber nada de nada con nadie”, señaló. Y para cerrar agregó: “Pero... Nunca se sabe".

Luego de su paso por la política como pre candidata a diputada nacional, Cinthia Fernández parece que no tiene tiempo ni ganas de comenzar un nuevo vínculo amoroso.

“A luchar por los derechos de ellos y de nosotras porque también una minoría de hombres a los que les pasa...", confesó la modelo en su momento, aunque en la actualidad disfruta de su tiempo junto a sus hijas y su trabajo como panelista en LAM.