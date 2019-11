Contundente respuesta de Araceli González al comunicado de Adrián Suar sobre el conflicto de los bienes

Araceli González decidió romper el silencio y salir a hablar del conflicto por los bienes del divorcio que mantuvo con Adrián Suar. El productor presentó un comunicado en el que explicó todo lo que firmó y acordó con la actriz.

“Hay muchas cosas que aclarar todo es más simple de lo que se cree. A lo largo de estos años, mi prioridad es mi hijo (Toto), el siempre estuvo en el medio de situaciones. Tratamos de abordarlo para que crezca bien”, contó sobre cómo intentó proteger al hijo que tiene con Adrián.

“El conflicto de los bienes gananciales, estoy dentro del 99% de mujeres que padecemos esto. Me casé con una persona que amaba mucho, tuve un hijo maravillosa que adoro. Yo confié plenamente en lo que me decían, no estaba pendiente de los negocios, estaba pendiente de mi casa que iba haciendo. Cuando surge la separación, surge el conflicto más frío que es el económico. Hay parejas que lo manejan mejor y otras peor. A mi me hubiese encantado manejarlo muy bien, yo lo intenté desde el día uno”, sostuvo Araceli en una entrevista con “Intrusos”, América. “Nunca vi el valor de Pol-ka, yo iba firmaba y me iba”, contó.

“El acuerdo decía que cuándo él decida vender me paga. Entonces yo quería terminar con esto. Que era terminar con una historia, durante 20 años sin que ustedes sepan, yo estuve teniendo con mis abogados, siempre en el marco de la Justicia, mediaciones para terminar con esto y que él siga con su vida y yo con la mía”, afirmó.

“Nunca llegamos a ningún acuerdo, hasta que un día me dijo que cuando un Juez le diga lo que me tiene que pagar, el me pagaba. Entonces fui a la Justicia”, explicó la actriz.

“Qué miente él en que no existe deuda. Sí existe una deuda. Que no miente él: que si hay parte que ya pagó, pero hay que terminar con el convenio”, indicó.

“A mi me sorprendería que él tenga un acto más amoroso hacia mi”, dijo Araceli. “Yo como cualquier persona quiero terminar con este tema”, se lamentó. “A mi no me gusta ventilar esto”.

“Se me suelta la cadena cuando hay una injusticia”, dijo ante el escándalo que se armó. “Cuando no se puede arreglar de manera armonioso o amoroso es siempre violento”, analizó.

Sobre la parte laboral, Araceli contó que el “impass” que tuvo con Adrián fue “porque ella retrocedió”. Entonces ahí le propusieron sumarse a Guapas (2014), la tira que produjo Adrián y en la que actuó él.

“Volví a disfrutar actuar, quedamos en buenos términos”, dijo y sobre las escenas tirantes dijo que el conflicto en las grabaciones fueron que “él no me quería besar, vieron que besó a todas”, dijo entre risas, explicando que “era un chiste”.

"Yo soy una mujer espontánea, no necesito mandarles un comunicado", dijo la actriz chicaneando el proceder de su ex.