El contundente posteo de Marianela, la moza que fue relacionada con Benjamín Vicuña

Hace unos días, Estefanía Berardi causó polémica en el programa de Carmen Barbieri al explicar que Benjamín Vicuña le habría sido infiel a la China Suárez con una moza en Córdoba.

Tras días de silencio, la joven de 24 años, cuyo nombre es Marianela, rompió el silencio y desmintió los dichos de la panelista.

La camarera negó haber tenido un encuentro íntimo con el chileno, que de acuerdo a Berardi habría tenido lugar en 2019, y contó a través de las historias de Instagram: “No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo no es cierto nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema”.

Por la tarde, Marianela sorprendió al subir un posteo a Instagram con el siguiente detalle: “Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración”.

“Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía. Por ende, mi actuar y hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración”, subrayó la joven. Y cerró: “Deseo luz a toda esa situación. Transmutación. Perdón. Cura”.