El contundente pedido de Juana Viale tras la polémica con Susana: “Por favor, eso es inhumano”

Tras las críticas que recibió Susana Giménez durante la última semana por mandar a su perrita Rita a un criadero, Juana Viale dijo en "La noche de Mirtha" que era “inhumano” deshacerse de los animales

Sin mencionar directamente a la diva de Telefe, en la emisión del sábado de anoche del ciclo que se emite por El Trece, que ella se encuentra conduciendo por la pandemia del coronavirus, aprovechó una publicidad de alimento para mascotas para hacer contundente pedido.

“Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el COVID-19. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano”, dijo Juanita.

El viernes, y mientras Susana seguía recibiendo varias críticas, la actriz subió a su cuenta de Instagram una foto junto a unos perritos, que acompañó con un breve texto.

“¡Hola, hola, hola! Les quiero contar que adopté estas dos bellezas. Una hembrita y un macho. Ellos fueron abandonados y ayer llegaron a mi hogar. Aún estamos en la elección de nombres", señaló, pero evitó mencionar directamente a Su.

