El contundente pedido de Carla Peterson a los canales de aire: “Es momento de...”

Carla Peterson habló sobre la crisis de los actores en medio del avance del coronavirus en Argentina.

La actriz manifestó su preocupación y angustia por la situación que atraviesa su rubro. “Ahí hay un gran tema que se rompió y veníamos haciendo mal. Como estos cambios que hay en lo audiovisual. Julieta Díaz lo sabe porque forma parte de SAGAI que trabaja muy bien. Trabaja conociendo la industria afuera. Son peleas que están dando. Sería interesante que los canales de aire no den en este momento series de afuera. Hacer el esfuerzo. Es momento de ayudar a los actores. Hay miles de programa que si los repitieran, la gente los vería felices“, comenzó diciendo la esposa de Martín Lousteau en una nota con Mitre Live.

Luego agregó: “Por lo menos por un par de meses sería bueno que lo hagan para que podamos respirar. Podrían recibir algo de dinero sin tener que pedir. Vamos a tener que estar juntos y con pedidos concretos. Hay que pelear contra estas grandes empresas”.

Consultada sobre el duro momento que vive Pol-ka, Carla Peterson señaló: “Ya no quedaban muchas productoras de ficción. Eso es re triste. Además del problema que tiene Polka y la gente que no está cobrando su sueldo. Tengo muchos amigos, mucho cariño por todos ellos. Y también entender que Polka es una empresa mucho más grande. Todos conocemos su historia. Debe ser muy difícil para Adríán este momento. Sabemos lo que le pone y puso siempre. Creo que a todos nos dio oportunidades de mucha felicidad y mucha alegría. Ese es el dolor que tenemos ahora que no está“.

“Tal vez, la ficción nacional sea muy difícil volver a que haya con producciones. No puedo hablar de esto porque no sé. Imaginate que un lugar donde conociste actores y creciste y son parte de quién sos. Es triste. Todos estamos muy tristes y muy preocupados pero creo que es más la tristeza. Si se pueden abrir uno o dos producciones pero es muy poca la cantidad que son. Llegamos a crecer mucho”, cerró la actriz.

