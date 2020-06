El contundente pedido de Anamá Ferreira a Alberto Fernández: “Después del 28, basta de...”

Anamá Ferreira relató la complicada situación que está viviendo por la urgencia económica y le hizo un fuerte pedido a Alberto Fernández.

La ex modelo contó lo que está sufriendo por sus escuelas y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la solidaridad.

“Yo primero le agradecería que se haya ocupado de la situación porque también hay que decir las cosas como son. Me averguenza muchísimo ver lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Es una carnicería lo que está ocurriendo. Acá sentimos que estamos cuidados pero yo no quiero un cuidado excesivo sobre mi persona. Yo quiero mi libertad”, comenzó diciendo Anamá en una entrevista con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

Luego, señaló: “Yo ya sé que me tengo que lavar las manos, que me tengo que cuidar, acá en mi casa no entra nadie. Entonces, yo pediría que piense un poco y que deje las divergencias políticas de lado. Hay mucha gente que puede aportar cosas buenas. Me gustaría volver con las clases, no solamente a mí. La moda murió”.

“Nos tendría que recibir a nosotros. La moda no está agonizando, está muerta. Yo pediría que después del 28, basta de cuarentena. El virus ya se sabe. Buenos Aires siento que la está dominando”, agregó Anamá Ferreira dolorida por la situación que atraviesa y la urgencia económica que tiene.

