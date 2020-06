El contundente mensaje de Sofía "Jujuy" Jiménez: “Quiero decirles a los hombres que…”

Luego de separarse de Juan Martín del Potro, Sofía "Jujuy" Jiménez viene recibiendo un montón de propuestas por medio de Instagram.

Y en las últimas horas, compartiendo un mensaje privado que ella considera “bastante sútil y hasta tierno” –el que decía “para la segunda mitad del año planeo que me des bola”–, la modelo reveló los requisitos que deben cumplir sus nuevos candidatos.

“Quiero aprovechar este mensaje para decirles varias cosas a los hombres. La primera es que los que tienen novias ni se gasten en escribirme", comenzó diciendo.

Luego, remarcó: "Y lo segundo, y esto me causa mucha gracia, es que no necesariamente tenés que trabajar en los medios de comunicación ni ser famoso ni nada para que el día de mañana podamos salir a tomar algo, ¡obvio que ese no es el punto!, lo importante es que vos me veas como una piba más, básicamente”.

Al rato, recibió otro mensaje que dice “Sofi estaba por escribirte que me tenés enamorado, pero soy casado así que mejor no jajaj”. A lo cual ella reaccionó tomándose la cabeza.

