Contundente mensaje de Pampita tras desmentir peleas con su marido: “El que es feliz no jode!”

Tras la versiones de una crisis entre Carolina Pampita Ardohain y su flamante esposo, Roberto García Moritán, la modelo de enojó y salió a desmentir todo. La información indicaba que ella y su pareja, con la que lleva 3 meses de casa y dos de novia, se habrían peleado en varias oportunidades a los gritos en la vía pública en Punta del Este.

Incluso, Mariana Brey detalló una pelea -de la que obtuvo una foto- en la que ambos fueron a una farmacia en un auto, el empresario bajó a comprar medicamentos y al regresar al auto se mataron a gritos con la modelo. La panelista de “LAM”, El Trece, no dudó en decir que hasta se movió el auto del tono en el que se hablaban.

Pampita salió muy enojada a desmentir todo eso y pidió que “se deje de repetir información falsa”.

Pero la noticia continúo y Pampita, ya regresada a Buenos Aires, volvió a usar sus redes para mandar un mensaje. Con dos fotos de ella a sonrisa plena y bailando, escribió: “Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!”

