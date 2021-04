El contundente mensaje de Oscar González Oro tras la muerte de Mauro Viale: "No me equivoqué"

Este domingo, el fallecimiento de Mauro Viale tomó por sorpresa a muchos de sus colegas que no se esperaban en absoluto comenzar la semana con esta trágica noticia.

Uno de ellos fue Oscar González Oro, quien compartió un fuerte mensaje en su cuanta de Instagram y hasta se mostró muy conmovido por la muerte de su colega.

"Cuando me enteré de la muerte de Mauro, apareció inmediatamente en mi memoria aquel momento en que decidí no ir más a un estudio de radio ni de televisión. Irme de mi país", comenzó diciendo El Negro Oro

"Mauro me hizo una nota un domingo pidiéndome de alguna manera que volviera. Hoy tristemente me doy cuenta desde el profundo dolor que siento, que no me equivoqué. Y lo lamento", remarcó.

"Sería bueno estar equivocado. Te quiero mucho Mauro y a tu familia. A la que tanto amabas", cerró el locutor su sentido posteo.

