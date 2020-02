El contundente mensaje de Jorge Rial a Cinthia Fernández por su conflicto con Martín Baclini

Pese a que Cinthia Fernández y Martín Baclini ya llevan varios meses separados, la relación entre ellos no se cortó y todavía mantienen un vínculo. Pero la bailarina no para de sufrir por cada cosa que hace su ex.

En las últimas horas, trascendió que el empresario estaría conociéndose con la modelo Agustina Agazzani, ex de Gastón Soffritti.

Y Cinthia no pudo ocultar su angustia por esa versión: “Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada”, dijo en diálogo con "Siempre Show".

LEER MÁS ¿Nuevo amor? Salidas, Mensajes e indirectas vinculan a Martín Baclini con una modelo

"No me siento bien, perdoname. Gracias. Mañana ya tengo que ir a trabajar a LAM y tengo que meter fuerza ahí. Me escucharás la voz que no estoy bien", añadió Fernández.

Al ver una nota en Twitter sobre la angustia de Cinthia por la versión de affaire entre Baclini y Agustina, Jorge Rial twitteó y le dio un contundente consejo a la panelista.

“Como dicen por ahí: soltar”, señaló el conductor de "Intrusos", dejando en claro que para él la bailarina debería dejar atrás su historia de amor con el empresario.

LEER MÁS Cinthia Fernández mostró una firme postura ante la posibilidad de volver a bailar con Baclini