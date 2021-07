El contundente mensaje que "dejó picando" Mariana Fabbiani a días del final de su programa

"Lo de Mariana", el ciclo de Mariana Fabbiani en El Trece, se despide de la pantalla chica el próximo 9 de julio. El programa no funcionó en materia de rating y las autoridades del canal decidieron levantarlo del aire.

Ante la decisión del canal, la conductora Mariana Fabbiani se hizo cargo de la situación: "Hooooola ‍, les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, @lodemariana termina el 9 de julio . Hay ciclos que duran más y otros que duran menos ‍ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor".

Y agregó: "Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos. Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que GRACIAS!!! Se los quiere".

Lo cierto es que desde Instagram, Mariana "dejó picando"-como ella misma expresó en su posteo- un texto que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik.

"Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, compartió la animadora.