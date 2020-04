El contundente mensaje de Agustina Agazzani: "Liberen su odio en otra cosa"

Agustina Agazzani participó en 2017 del "Bailando" junto a Gastón Soffritti. Ahora, la modelo vuelve a la pista de la mano de Martín Baclini, su actual pareja.

En medio del escándalo de la separación del empresario con Cinthia Fernández, la modelo dio una entrevista a "Los Ángeles de la mañana", El Trece, en la que aclaró algunos puntos.

"Con Cinthia no tengo nada. Yo aparecí después, no voy a discutir nada que no corresponde. No quiere quilombo pero tira dardos en Instagram, como el de ayer, porque tira mensajes que soy celosa, insegura", explicó.

Sobre la relación con el rosarino aclaró: "No somos novios todavía. No tenemos día. No podría ser la novia ya. Porque la relación atraviesa su etapa natural".

Y amplió: "Con Martín recibí un trato que no venía acostumbrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Pensé que me estaba perdiendo de conocer a alguien que valga la pena. Fue el de la calle, que mostraron ustedes. No voy hablar de si es fogoso o no. Desde que empezó la cuarentena no nos vimos".

Y sobre la furia de Fernández, comentó: ”Yo no hablo, respondo a los embates de ella en los medios. Quiero que se sepa la verdad. Mi deseo es que cada cual haga su camino. No quiero que hablemos uno del otro".

Tras este móvil, Agazzani se volcó a Instagram con un contundente mensaje: "Mi Dios cuánto les jodió a algunos que diga que no me gusta lo mediático", comenzó.

"Claro que me gusta el mundo del espectáculo, por eso me dedico a esto, sino me hubiese dedicado a mis estudios de comercio exterior...", aclaró.

Y cerró: "Pero espectáculo y mediático no es lo mismo. Puedo aceptar un Bailando, es un trabajo, y decir que no me gusta pelear. Liberen su odio en otra cosa...".