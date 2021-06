Contundente autocrítica de Jimena Barón sobre aquel regreso con Daniel Osvaldo

Jimena Barón explicó hace unos días por qué volvió a escribirle una canción a Daniel Osvaldo. Se trata de la canción "Ya no te extraño", y en una live desde su cuenta de Instagram reconoció que fue inspirado en su ex y que lo compuso en un viaje a Estados Unidos, durante una madrugada de cierta depresión y algunos vasos de whisky de más.

"Esta es una canción que a mí me encanta. Me fascina. Era una apuesta porque es bastante distinta a todo lo que yo vengo haciendo en esta corta pero linda carrera", afirmó la propia Barón.

LEER MÁS: Rating del martes: Pese al partido de Argentina, "MasterChef Celebrity" sigue liderando en el prime time

Y añadió: "Fue la primera canción que hice de esta nueva era. La hice en febrero 2020, en un momento muy de mierda en lo personal. No estaba pasando un gran momento. La voz lo demuestra, tenía un hilito de voz".

"Después de muchas horas y bastantes whiskys, y de pensar que nada nuevo iba a salir, empecé a escribir ‘Ya no te extraño’. Y cayó un montón de información que para mí también fue sorprendente. Después tuve que analizar en terapia lo que estaba pasando", agregó la actual jurado de "La Academia".

Como el tema fue compuesto en enero del 2020, la historia de Jimena la puso otra vez en la casa de su ex por la cuarentena y en una breve reconciliación con Daniel Osvaldo.

“Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual en mayo, no sirve una mierda. La canción es hermosa. Si a ustedes les ayuda, perfecto. Me haría feliz. A mí no me funcionó", finalizó la cantante.

Lo cierto es que desde Instagram, la artista hizo una fuerte autocrítica sobre aquella cuarentena que pasó con el padre e su hijo Momo.

"Mayo 2020... Ya saben, miren mi cara. Un flan mendigando migajas de lo que sea", comentó junto a una foto tomando mate en la casa del ex futbolista.

"Junio 2020", expresó junto a otra foto del Titanic hundiéndose, en referencia a su estado anímico.

Y se refirió a su distanciamiento de las redes sociales y subrayó que aún no volvió. "Cerré las redes y me empecé a poner bien lejos de todo. Y a preparar para volver. Aún no volví. Volver será mi nuevo tour y ahí entenderán qué estuve haciendo todo ese tiempo que me fui".

LEER MÁS: Mica Tinelli y Lisandro López se vacunaron contra el coronavirus