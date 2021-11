El contratiempo de Susana Giménez en Miami

Susana Giménez viajó a Estados Unidos junto a Marley. La estrella de la TV será la primera invitada de la nueva temporada de Por el mundo, que estrena el martes en la pantalla de Telefe.

En sus redes sociales, el conductor mostró un video mientras recorrían en un auto Tesla las calles de Miami, el primer destino elegido para el programa de viajes.

En el vehículo, la diva le cuenta a Marley que tuvo un inconveniente con el look que tenía previsto usar al aire el martes, que saldrán en vivo con Por el mundo.

"Acá estamos con Susana, viajando, en un auto hermoso. Estamos preparando el programa del martes", comenta el conductor en la grabación.

"Me mandé a hacer el ruedo del pantalón porque me quedaba largo. Si no llego al martes es porque no está listo el pantalón", le advierte la estrella en el video. "Bueno, si no llegamos al martes ya saben por qué es", dice Marley ante cámara.