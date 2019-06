Contradicciones sobre el informe del estado de salud de Juan Darthés

Juan Darthés a Anica Coacci por calumnias e injurias tras que la actriz denunciara públicamente un intento de abuso. Sin embargo, Fernando Burlando -abogado del actor- adelantó que no se presentará por su delicado estado de salud y afirmó que presentaron un informe médico en la Justicia. Este jueves debería ser la segunda audiencia del juicio que le iniciópor calumnias e injurias tras que la actriz denunciara públicamente un intento de abuso. Sin embargo,-abogado del actor- adelantó que no se presentará por su delicado estado de salud y afirmó que presentaron un informe médico en la Justicia.





El informe fue rechazado por la defensa de la actriz, Raquel Hermida Leyenda, que tras leerlo aseguró que el actor no tuvo intentos de suicidio ni recibe medicación y que no quiere hacer una videoconferencia para que no se conozca el IP ya que la letrada cree que no está en San Pablo, como informó su dirección al Tribunal.





En certificado, que fue realizado por Dra. Miriam Simoes Candido - la psicóloga del actor en Brasil- fue traducido para ser presentado en la Justicia, Allí se informa que Juan Rafael Pacífico, conocido como Juan Darthés, fue diagnosticado con depresión y ansiedad.





"Presenta gran sufrimiento psíquico, al recordar situaciones vividas por él y su familia, lo que le produce sensaciones físicas bastante graves, como palpitaciones, problemas respiratorios, temblores y sudoraciones. Situaciones condicentes con el ya citado problema de ansiedad y stress post traumático. Se presenta abatido y desesperanzado en cuanto a su futuro, por lo tanto ansioso y deseoso de superar esta situación. Lo que hace que presente un gran abatimiento, en las sesiones de psicoterapia", indica un párrafo del informe médico al que accedió PrimiciasYa.com. Además, suma que Juan tiene sesiones semanales con su psicóloga de una hora desde diciembre del año pasado, cuando se fue del país y se radicó en San Pablo.





juan darthes 1.jpg Una de las pocas fotos que se conocieron del actor en Brasil.







Cuando eventualmente es reconocido por alguien, toda la angustia vuelve y con ella las sensaciones anteriormente descriptas. Luego de eso cae en un profundo abatimiento. Actualmente estamos trabajando en la recuperación de su autoestima y confianza, con técnicas de relajación y enfrentamiento. En relación a su estado depresivo, el foco está en la auto aceptación, practicando en resoluciones de problemas y valorización de relaciones interpersonales (familiares) como punto de apoyo en las fases más agudas", agrega otro párrafo. ", agrega otro párrafo.





"Mientras tanto, por la fragilidad psíquica aún evidente en su comportamiento, se hace necesario que el no sea expuesto a situaciones traumáticas. Es recomendable que por un tiempo esté alejado de situaciones estresantes, para que pueda rehabilitarse y encontrar objetivos saludables para su vida y para la mejor rehabilitación posible", finaliza recomendado la profesional.





Ante esto, la letrada de Anita Co solicita que la audiencia no sea prorrogada a más de 3 días como pretende la defensa de Darthés, ya que quiere que la actriz sea escuchada. "Pedimos audiencia por el derecho a ser oída de Anita Co", reclama.





Así mismo, la defensa de Darthés afirmó que la voluntad del actor es continuar con el proceso "en busca de Justicia y verdad".





