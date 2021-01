Contraataque de Rocío Oliva a Dalma y Gianinna Maradona: "Lo que me extraña es que son mujeres grandes"

El raid televisivo que hizo Rocío Oliva el lunes por la mañana generó bronca en las hijas de Diego Maradona. La primera en manifestarlo fue Dalma que usó su cuenta de Twitter y le pegó duro y parejo a la ex de su padre.

TODOS LOS TWEETS DE DALMA CONTRA ROCÍO OLIVA

"No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA ,para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... (sigue)", escribió Dalma.

Y continúo: "Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...".

LEER TAMBIÉN: Descanso en familia de Germán Martitegui: Las fotos junto a sus hijos Lautaro y Lorenzo

No contenta con sus dichos, prosiguió: "En Dubái yo estuve con y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablas tuvieron varias intermitencias ... No me molesta que hablen de mi casamiento, me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papà o no!".

Con respecto a la chicana de Dalma sobre su ausencia en el cementerio “porque allí no hay cámaras”, Rocío respondió en charla con "Intrusos": “A mí no me van a decir a dónde tengo que ir, si al velorio o al cementerio”.

También se refirió a su pedido de que no hablara más de su familia. “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera”, respondió.

Y finalizó: “Lo que me extraña es que son mujeres grandes, más grandes que yo, y tendrían que estar acostumbradas a que van a hablar del padre. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas, pero todo bien”.

LEER TAMBIÉN: Todo mal entre Cachete Sierra y Yeyo Di Gregorio tras el escándalo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi