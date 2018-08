¿Continúa la guerra entre Flor de la V y Jorge Lanata?

Jorge Lanata y Flor de la V llevaron sus diferencias ante la Justicia , finalmente, tras varios cruces mediáticos, tuvieron su primera audiencia de conciliación en la que, al parecer, periodista y actriz, llegaron a un acuerdo y lograron deponer sus diferencias. La semana pasada,llevaron sus diferencias ante la Justicia , finalmente, tras varios cruces mediáticos, tuvieron su primera audiencia de conciliación en la que, al parecer, periodista y actriz, llegaron a un acuerdo y lograron deponer sus diferencias.

"Está todo bien, tuvimos una charla. Fue buena la charla y amable. Vamos a seguir hablando. Estoy conforme. Nos saludamos con un beso. Vamos a hacer una nueva audiencia, creo que la semana que viene", declaró Jorge a la salida de la mediación.

Pero, según parece, si Florencia pretende que Lanata no la mencione, el comunicador no está dispuesto a complacerla. El jueves por la noche, el conductor de Periodismo para todos estuvo en teatro con Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammon, y Alessandra Rampolla, y volvió a mencionar a la cómica, entre otras figuras.

"En Argentina tenemos un quilombo con las leyes: no las cumplimos, cuando hacemos leyes nuevas exageramos. Queremos ser más progresistas que los progresistas y hacemos una Constitución como la de Suecia; después no lo cumplimos nunca. Y con este tema pasó lo mismo. Como queremos ser participativos, entonces: 'Flor de la V es mujer'. Lo lamento, no es mujer: es un transexual. Está todo bien, pero ahí está equivocada la ley: no es una mujer. Una mujer es una mujer, un transexual es un transexual. Hay distintos géneros", dijo el periodista.

Y agregó: "Yo hablé con ella en la mediación, se lo dije en la cara: 'Lamento, pero vos para mí sos un transexual'. Es lo que yo pienso. Una ley no me puede obligar a pensar determinada cosa. Yo la tengo que pensar por mí mismo".

Pero este viernes, en Los ángeles de la mañana, Florencia volvió a mostrarse dolida por las declaraciones de Lanata:

"Esa no es la discusión. Yo sé que soy una chica trans. Tiene que ver con otras cosas. Siempre tengo que estar anteponiendo mi sexualidad... Uno es lo que es, nadie aclara su sexualidad", arrancó a decir.

"Cuando uno tiene el valor de enfrentar la vida como quiere realmente, genuinamente, desde lo más profundo de su ser contra todo un mundo, una sociedad, eso despierta muchas cosas. Hay mucha gente que no se atreve... Yo elijo vivir mi vida con felicidad, es lo que hice cuando salí de mi casa a los 17 años", sumó.

