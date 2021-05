Los contactos estrechos de Ángel de Brito en Miami: el periodista fue a un cumpleaños de un famoso

En vivo desde Miami, Ángel de Brito contó en su programa en El Trece, Los ángeles de la mañana, que dio positivo en coronavirus. "Me hice el hisopado, el sábado me llegó el resultado, dio positivo, así que me voy a tener que quedar unos días acá", sostuvo.

El periodista precisó que está prácticamente sin síntomas. "Tuve un poco de fiebre, 38 grados, y me sentí algo cansado, pero creí que era algo normal porque estuve haciendo más cosas que en Buenos Aires", afirmó.

Ángel preocupó a muchos usuarios de las redes sociales. Algunos seguidores del conductor recordaron incluso que el viernes pasado, antes de conocer el resultado del hisopado, estuvo en la fiesta de cumpleaños de su colega, Ronen Suarc.

La panelista Mariana Brey y su pareja, el empresario Pablo Melillo, fueron los encargados de organizar el agasajo para Ronen. Ángel de Brito, Opy Morales, Verónica Belén, el productor musical Nicolás Repetto fueron parte de la celebración.

"Estoy bien, sin tos. Me voy a hisopar nuevamente miércoles", reveló el conductor de Los ángeles de la mañana. Por lo pronto, la figura de El Trece tendrá que continuar aislado en Miami y a la espera de una pronta recuperación para poder regresar a Buenos Aires.

Ante este imprevisto, no podrá estar en el debut de La Academia de Showmatch, previsto para el lunes 17 de este mes. Hasta que pueda reincorporarse al programa, su reemplazo en el jurado será Yanina Latorre.