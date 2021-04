Constanza de Palma, la ex novia de Daniel Osvaldo: “Pasaron cosas muy feas”

En el ciclo "Hay que ver", El Nueve, se escuchó el miércoles por primera vez a la ex novia de Daniel Osvaldo, Constanza de Palma, quien afirmó: “No me interesa dar detalles de mi relación, en lo más mínimo. Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo sentido. Tampoco quiero hablar de una persona que no está. No me gustan esas cosas, honestamente”.

Y amplió en un audio que le envió a Fernanda Iglesias: “Hubieron temas de pareja, como cualquier pareja. Fue una relación super intensa desde el vamos. Así que, obviamente, lo bueno era buenísimo y lo malo era también malísimo”, aseguró y aclaró que “no hubo terceros en discordia”.

LEER MÁS: Julián Serrano salió a responder a quienes acusan a su novia de "vender recetas": "Yo mismo compro"

“Esta situación de Dani de la que están hablando ahora (por su relación con Gianinna) no tiene nada que ver conmigo. No sé qué es verdad y qué no, pero no tiene nada que ver conmigo. Y nada... Respeto demasiado a Dani y a su familia como para salir a generar cosas raras. Así que, eso es todo”, agregó De Palma.

LEER MÁS: Jimena Barón y las fotos en "mejores amigos" con las que "atormenta" a los chicos que le gustan

Y luego en charla privada con la periodista, siguió: "Pasaron mil cosas. Algunas muy feas y otras, no tanto. Pero creo que es mejor mantenerlas privadas. Muy feas y también muy lindas, obvio. Uno elige con cuáles quedarse".