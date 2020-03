El consejo super hot de Florencia Peña para sobrellevar la cuarentena

Para bajar el contagio del coronavirus el gobierno pidió cuarentena a la gente que llegue de países de alto riesgo, como los europeos o Estados Unidos. Ante esto, y con el crecimiento de casos en nuestro país, también se tomaron medidas contra la pandemia como la cancelación de shows, carreras, eventos deportivos, entre otras cosas.

Entonces, será un fin de semana tranquilo en la ciudad de la furia y Florencia Peña no dudó en dar algunas ideas para que sus seguidores la pasen mejor ante el encierro.

"Regalate una noche porno. Si estás en cuarentena, que los 15 días sean porno y felicidad. Amar fuerte toda la línea de lencería “hot” que me mandaron de un sexshop. Quise hacer una foto y ahora no sé cuál de las 5 me gusta más ¿Me ayudan a decidir?", escribió ante su foto super sexy en ropa interior.

Sus seguidores aplaudieron unánimemente la iniciativa.

