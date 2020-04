El consejo de Sofi Morandi para hacer un "tapaboca" casero: "Está bueno para concientizar"

Sofi Morandi mostró en Instagram su consejo para hacer un "tapaboca" casero en medio de coronavirus en la Argentina.

La influencer se nutrió de distintos videos y mostró cómo hizo el suyo con una remera.

“Muchos no están acostumbrados a ver este tipo de contenidos en mi perfil, pero está bueno para concientizar. Sobre todo, por lo que estamos viviendo”, comentó Morandi en su posteo.

“Estuve viendo muchos tutoriales de cómo hacer barbijos caseros y se puede hacer con una remera como esta para cada conjunto que quede lindo y haga juego", añadió.

Y cerró: "Intentenlo en sus casas, que de verdad está muy bueno. Cuidémosnos entre todos”.

Hace unos días, la popular influencer temió tener el virus pero en diálogo con PrimiciasYa.com, ella misma aclaró: "Estoy mejor. Es conjuntivitis lo que tengo, en esta época del año siempre me agarra alergia pero se ve que me agarro más fuerte porque me estaba levantando con los ojos muy irritados".

"Hablé con varias personas y me dijeron que les estuvo pasando lo mismo, no sé el motivo", añadió Sofi.

Y al ser consultada sobre si temió que podía ser coronavirus, dijo: "Me dio cosa cuando me empezaron a mandar links de que uno de los síntomas del corona podía ser la conjuntivitis, pero vengo respetando bien la cuarentena hace más de 15 días, así que era muy raro que lo fuera".