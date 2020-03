El consejo de Jorge Rial a Pachano: "Si te querés un poco guardate, cuídate vos y a tu familia"

Aníbal Pachano se mostró en contra de la cuarentena recomendada por el gobierno de Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus.

Desde Chile, donde se encuentra trabajando en televisión, el hombre de la galera explicó cómo vive este particular momento de la pandemia.

"El miedo no es consejero de ninguna cura. El miedo simplemente hay que resolverlo. Yo no voy a entrar en ningún miedo de nada porque a mí me estresó y eso me provocó el cáncer que tengo", dijo en diálogo con el ciclo "Hay que ver", El Nueve.

"Una de las causas, emocional. Con tranquilidad vamos a poder resolver y entender lo que hay que hacer", añadió.

Y remarcó su postura: "Yo por ahora no tengo ninguna restricción. Igual me parece una restricción que no colabora para nada porque si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos la verdad me parece una mamarrachada".

Jorge Rial desde un vivo que hizo en su cuenta de Instagram, le dio un consejo a Pachano: “Ayer vi lo de Pachano en redes dando ese mensaje tal vez por un tema ideológico, anárquico, hablando de su libertad personal de hacer lo que quiera, que todo le chupa un huevo, dando el peor ejemplo, justamente el que está en riesgo”, comenzó diciendo.

Y continuó “No Pachano. Anda y guárdate si te querés un poco. Cuídate vos, a tu familia y a tus amigos. Me pareció espantoso lo que hizo eso de tomarse en joda las cosas la verdad no lo entiendo”.

