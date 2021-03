Se conoció terrible apodo que le pusieron a Matilda Blanco

Matilda Blanco se ganó el poco cariño de los participantes de “Corte y confección famosos” y ellos decidieron ponerle un apodo malicioso.

Las devoluciones a los concursantes nunca son muy buenas y la jurado entre en detalles que hacen enojar a todos.

Por eso todo el programa, participantes, técnicos, cámaras y productores comenzaron a llamar a la colorada como "magicklick", por el encendedor largo que se usaba hace muchos años para prender hornallas en las cocinas.

“A ella la llaman ‘magicklick’, y no lo digo yo, lo dicen los técnicos y compañeros míos, pero de allá. La llaman ‘magickick’ porque dicen que tiene como 104 años ¡Así que no sean irrespetuosos de una señora que habla de moda y sabe mucho!”, explicó Daniel Gómez Rinaldi para “Implacables”, de El Nueve.

Matilda está en la mira de todos por los rumores de que sucedería algo entre ellas y Mario Guerci, uno de los participantes del ciclo

“Si vos vieras las cosas que me dice, si eso es amor no me quiero imaginar lo que será cuando me odie”, contó Guerci de forma irónica por las malas devoluciones que recibe todos los días de la jurado.

Entonces, explicó que sería difícil tener un romance con alguien que le dice que sus confecciones parecen “una piñata o una copa de un árbol. Todo bardo, se ve que el amor pasa por otro lado".