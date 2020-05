Se conoció el resultado del test de embarazo de Ivana Icardi en el reality español

Ivana Icardi está dando de qué hablar en España bastante más que su hermano con la novela de su pase al Real Madrid. La hermana del delantero del Paris Saint Germain ingresó al reality Supervivientes 2020 en febrero y no le costó nada ser una de las protagonistas principales del programa.

La primera semana de marzo, la hermosa rosarina tuvo relaciones sexuales con el exjugador de básquet uruguayo Hugo Sierra (45), otro de los participantes, y los televidentes estallaron generando una enorme polémica en ese país.

El encuentro se dio en las playas de Cayos Cochinos, en Honduras, luego de una semana distanciados. Es que Ivana y Hugo se encontraban jugando en distintos equipos y al reencontrarse no quisieron perder un minuto para estar juntos y darle fuego a su romance.

Pero lo vida suela dar sorpresas y la idílica relación entre Sierra e Ivana parece haber llegado a su fin luego de dos meses juntos -el amor había nacido con el inicio del programa- cuando, también en vivo, se dijeron adiós.

Pero ahora hay algo más: la ruptura podría convertirse en punto y aparte por los rumores de un supuesto embarazo de la argentina."¿Llegó o no llegó eso?", le preguntó el uruguayo a Ivana en una comida que la producción del programa organizó a la pareja haciendo referencia a un test de embarazo. "Mis sueños y premoniciones son muy jodidas", confesó Hugo después de que ella respondiera que no.

Carlos Sobera, el presentador del programa, aclaró el entrelíneas de esa conversación en vivo y clarificó la situación: "La organización está a la espera de que Ivana decida y si ella desea hacerse el test, pues se le hará llegar uno".

El resultado del test

La relación de la pareja duró dos meses y finalizó después de que se conociera el resultado del test. Incluso fue ella misma quien se lo comunicó al deportista.“Hugo, puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre”, le dijo al deportista.

Entonces, Sierra decidió concluir con su relación, después de dos meses de pasión dentro del reality. “He tenido que tomar una decisión drástica. Es una putada para ti, es una putada para mí. Siendo por primera vez egoísta, te digo que he llegado a un punto de mi vida que no voy a ir contra la lógica o lo que tiene que darse naturalmente”, le dijo a la hermana de Icardi.

