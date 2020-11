Se conoció el resultado del segundo hisopado del Pollo Álvarez

Tras el primer negativo del Pollo Álvarez en el hisopado de COVID-19, el conductor de "Nosotros a la mañana" se realizó hoy el segundo y espera el resultado para mañana a primera hora.

El Pollo fue a trabajar el lunes y el martes, pero el miércoles se despertó con un malestar que no le permitió levantarse de su cama y debió ser reemplazado por Sandra Borghi.

Mientras esperaba el resultado, permaneció aislado en su casa. Si bien le indicaron que dio negativo, siguió sintiéndose mal y decidió continuar en reposo.

La principal molestia era en su estómago, pero con el correr de las horas presentó un notable cansancio, lo que volvió a despertar la alarma de un posible caso de coronavirus.

“Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no", dijo, y agregó: “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”.

También destacó que el malestar abdominal había mermado. "Pero no tengo fuerzas, y por eso pensé que era coronavirus”, dijo antes de hacerse un nuevo hisopado. El Pollo también se definió como “adicto al trabajo” y aseguró que por estos días tiene demasiadas actividades laborales. “Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco”, analizó.

Hoy, El Pollo confirmó que volvió a dar negativo y dejó este mensaje en su cuenta de Instagram: "Me llego el resultado del segundo hisopado y por suerte dio negativo 🙌🏻 Molesta, si. Pero es la única manera de ir ganándole entre todos al virus , así que si tienen algún tipo de síntoma o duda hay que hisoparse. Paso por acá también a AGRADECERLES de corazón por la preocupación. Y decirles que aparte de hacerme dos test de COVID, hice varios chequeos y todo está en orden".

"De todos modos aún no me siento del todo bien y estoy a media máquina, tal vez será estrés , cansancio o alguna otra cosa , pero seguiré descansado (que lo necesito ) y cargando pilas. Este año fue un año difícil para todos y no dudo que en mayor o menor medida, nuestros cuerpos lo empiezan a sentir. Nos vemos el lunes que toca volver y eso me da mucho Alegría. GRACIAS y a cuidarse ❤️", finalizó.

