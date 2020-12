Conocé la lujosa mansión de Claudia Villafañe en el Tigre: vista al río y ambientes enormes

Ubicada en el Tigre, más precisamente en Barrio Nautico Albanueva, uno de los sectores más exclusivos de Rincón de Milberg, la casa de Claudia Villafañe está diseñada especialmente para satisfacer uno de los hobbies más conocidos por parte de la ex pareja de Diego Maradona: ser una gran anfitriona.

Situada frente al río, la casa de la participante de "MasterChef Celebrity" destaca por sus grandes habitaciones con grandes espacios, la mayoría con una espectacular vista, gracias a los inmensos ventanales que se ubican en las paredes del hogar.

Además, la casa cuenta con una cocina totalmente equipada, la cual fue diseñada por la propia Claudia, para poder satisfacer su gran pasión por la cocina.

No por nada, se la pudo ver en sus redes amasando ñoquis más de una vez, incluso con la ayuda de Dalma y Gianinna.

LEER MÁS Dalma Maradona con los botines de punta contra Matías Morla: "¿Sabes por qué yo ya gané?"

Así fue el regreso de Claudia Villafañe a "MasterChef Celebrity" tras la muerte de Diego Maradona

Las grabaciones previas de "MasterChef Celebrity Argentina" hicieron que se retrasara hasta ayer el día del regreso de Claudia Villafañe tras su ausencia por muerte de Diego Maradona.

La exesposa del astro dedicó un mensaje breve al ser consultada por Santiago del Moro."Antes de arrancar la competencia de hoy quiero recibir a Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa pero hoy regresa", señaló el conductor.

"Creo que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá. Y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que voy a estar apoyando a mis hijas, pero desde un costado como siempre, que es lo que corresponde", indicó Claudia tras la muerte de Maradona.

LEER MÁS Se conocen las primeras imágenes de la serie de Diego Maradona