Connie Ansaldi y su episodio "líquido" a minutos de salir al aire

Cortá por Lozano, la panelista orinó, a oscuras, sobre la tabla de un inodoro. Por supuesto, nuestra querida Connie, se enchastró. Gracias a Verónica Lozano , que la mandó al frente en vivo, jamás nos hubiéramos enterado del desafortunado episodio que este martes sufrió Connie Ansaldi , cuando a minutos de salir al aire con, la panelista orinó, a oscuras, sobre la tabla de un inodoro. Por supuesto, nuestra querida Connie, se enchastró.

"¡Me meé porque alguien dejó baja la tapa del inodoro!", comentó Ansaldi, cuando la conductora le preguntó por lo ocurrido.

A pesar de la explicación, Vero continuó gastando a Connie: "Uno cuando va a hacer pis revisa que la tabla esté levantada, no pone la cola a ciegas y orina directamente. ¿Qué hiciste?".

"Estaba apurada porque empezaba el programa, y saludaba a mi hermana porque esta noche vienen nuestros familiares a cocinar con nosotros. Entonces, entré al baño marcha atrás, de culata, me puse en cuclillas ¡y encima no había luz!", explicó luego.

"Como estaba la tapa, hice pis y sentí como que el agua me estaba rebotando, hasta que cuando me doy vuelta a tirar el papel, vi que el papel seguía ahí, al lado mío. Cuestión que pillé todo sobre la tapa baja y me mojé todo el pantalón, me tuve que secar", siguió relatando, entre risas.

"Este es el pantalón, no hice a tiempo para cambiarme", concluyó. ¡Hay cosas peores, Connie!

