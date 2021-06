Connie Ansaldi fue sorprendida por su novio y reveló cómo la apoda él: “Me tiene agendada así desde que nos conocimos”

Este 2021 Connie Ansaldi decidió darle un giro a su vida y alejarse de los medios. La panelista es ahora directora para Latinoamérica de una empresa multinacional.

“Con mucho orgullo puedo contarles que soy Directora para Latinoamérica de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa. La cantidad de prejuicios que derribé en mi país no los tuve que derribar afuera. No se rindan nunca”, escribió en febrero Connie, en un mensaje en su cuenta de Twitter al anunciar que trabajará para la compañía Neu21.

Pero en cuanto a su vida sentimental, Connie también está viviendo un gran momento: hace unos meses conoció a Julito, su actual pareja, en plena pandemia y a través de una app de citas.

La periodista estuvo anoche en "Vino para vos" (KZO), el ciclo que conduce Tomás Dente, y fue sorprendida por su novio. Hasta reveló cómo la apoda él.

“¡Vamos a conocer a Julito!”, señaló Dente sobre el final del programa y realmente sorprendió a su invitada: “¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio?”, arrojó, sin poder creer que estaba a punto de recibir un saludo de su novio: “Estamos juntos hace un año, un poquito más. Nos conocimos en la pandemia”, contó Ansaldi.

“¡No puedo creer que haya grabado el saludo! Me da vergüenza, pero no por mí, si no por él”, agregó Connie. Y llegó el mensaje de Julito: “¡Hola amor! Sos lo más bello, lo más hermoso, lo más inteligente, lo más gracioso. Te amo un montón. ¡Sos mi diosa!”, indicó el hombre, algo tímido.

“Es lo más. Es lo más. Desde el día que me conoció... ¿sabés cómo me tiene agendada?”, dijo antes de revelar el sorpresivo apodo con el que su novio la llama: “Diosa infartante”.

“Siempre que le tiene que pasar mi teléfono a otra persona, le digo: ‘Por favor cambiame el nombre’”, contó, con humor. “Desde el día que yo le hablé, y hasta el día de hoy está así, ‘Diosa infartante’”, remarcó Connie.

