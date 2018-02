Para los que no me tenían Fe: terminé mi segunda semana de Gym. En tu cara Jane Fonda. pic.twitter.com/Cjrx0M5Vay



"Y no es que me criticaban pero una me puso ponete corpiño. Ahí le dije que lo tenía puesto y aproveché para dar un buen mensaje como siempre doy a las minas y a los pibes que me encanta mi cuerpo, mi cara y la personalidad".





"No recibí nada de críticas, no sé por qué dijeron eso. Cero críticas, al contrario. Se reían porque los pibes me miraban las lolas. Eso es obvio, viene con el combo", añadió.





"Mi mensaje fue cero enojada, al contrario, siempre que veo la oportunidad aprovecho para dar un mensaje copado a la gente", cerró Ansaldi.

Embed La fuerza está conmigo #gym Dia1 Una publicación compartida por connie ansaldi (@connieansaldi) el Ene 18, 2018 at 10:19 PST



se contactó en exclusiva con la panelista quien aclaró sobre este tema: