Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Connie Ansaldi se aleja de la pantalla de Telefe después de varios años. se aleja de la pantalla dedespués de varios años.





"Morfi, todos a la mesa" que conducen Zaira Nara y "Cortá por Lozano", ciclo que anima Verónica Lozano. La panelista ya se fue del programaque conducen Damián de Santo . Y en unos días también se irá de, ciclo que anima





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Ansaldi quien explicó los motivos de su decisión de retirarse del aire del canal de las pelotas.

"Sí, me voy de Cortá por Lozano y ya me fui de Morfi. Me voy para hacer otras cosas mías. Charlas, viajes, consultorías, etc... que los por los tiempos de la tele no estaba pudiendo hacer. El 30 de este mes es mi último programa en Cortá...", explicó Connie.

En Twitter, además, la panelista aclaró algunas versiones que surgieron sobre su salida.