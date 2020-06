Connie Ansaldi, lapidaria con los famosos que se contagiaron de coronavirus en Telefe

Ya son 15 los casos positivos surgidos de las grabaciones del programa de Telefe, "El precio justo", que se realizaron entre el viernes 12 y sábado 13 de junio.

Se trata de 11 técnicos, productores y personal que trabaja detrás de cámara; su conductora Lizy Tagliani, y su asistente Floppy, el productor y humorista Miguel Ángel Cherutti, y la modelo Belén Francese.

LEER TAMBIÉN: El enojo de Adrián Ventura en pleno aire cuando una empleada de limpieza se llevó puesta una cámara

Por otro lado, varios invitados al programa ya comunicaron a través de sus redes sociales y otras vías que dieron negativo , entre ellos, Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni, y Magui Bravi.

Ante el hecho y la indignación, Connie Ansaldi, periodista y panelista, salió con los tapones de punta a defenestrar a los famosos que aceptaron ir al ciclo.

"No entiendo la verdad. Se la agarran con el Precio Justo porque nunca decir un FUI UN BOLUDO. A mi me invitaron a ir y dije que no. Mi Salud es MI responsabilidad, no de terceros. Más allá de eso, los canales deberían haber decidido cambiar los formatos de programas de invitados", expresó Ansaldi en Twitter.

LEER TAMBIÉN: Chiche Gelblung en "estado crítico"

Por lo publicado por Connie, ella fue tentada para ir como participante famosa al programa y fue sumamente responsable en su determinación para cuidar su salud y la de los otros.