Connie Ansaldi a Eliana Guercio: "Te conozco de tus épocas de Ideas, dejaste mucha huella, mucha"

Connie Ansaldi se cruzó fuerte con se cruzó fuerte con Eliana Guercio en Twitter. El intercambio de mensajes ocurrió el lunes a la mañana cuando la panelista dejó picando la duda de la cuenta falsa en redes que denunció la mujer de Sergio Romero con su nombre.

Ahí, Connie fue con todo: "Y vos no me conoces pero yo a vos si. De tus épocas de Ideas. Dejaste mucha huella. MUCHA. Eras muy apreciada . Y a Intrusos venís bastante seguido. Y no a vender libros. Que yo soy discreta pero no me olvido. Somos pocos ;)".

"Y para terminar (porque ya me aburrí de darte prensa ya que no laburas hace 10 años y yo si) tu marido estuvo MUY BIEN SACADO por quien sea. Los otros arqueros hoy en día están en mejores condiciones. Que te garúe Mega fino. BAI", sentenció Ansaldi.





