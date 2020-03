El conmovedor relato de Pía Slapka al recordar su infancia: "Yo en el colegio decía que me olvidaba la vianda porque no teníamos para comer"

Mas allá de los momentos divertidos o las "peleítas" que se producen entre los famosos, en "Divina Comida" (Telefe) también se generan momentos de intimidad en la que los invitados se animan a contar aspectos desconocidos de su propia vida. Anoche, por ejemplo, fue el turno de Pía Slapka.

La modelo reconoce que muchos la asocian con la frivolidad del medio pero ella advierte que su vida no fue fácil.

Cuando le consultaron cuán importante era la plata para ella, indicó: "Es muy importante. Al menos para saber que voy a poder pagar las cuentas, lo básico. Yo tuve que mantener a mi mamá y a mis hermanos, iba a colegio doble turno y mis papás no tenían un peso. Yo decía que me había olvidado la vianda pero era mentira: no teníamos para comer".

"El trabajo para mi es todo", dijo y se quebró. "Soy cero víctima porque saqué cosas muy positivas de todo eso aunque alguna marca, me quedó. Cuando me llegó el trabajo fue mi tabla de salvación. Soy re cuidadosa hoy con los gastos y no despilfarro. Hay mucha pelotudez en este medio, que vive una irrealidad".

Más allá de tener hoy una posición privilegiada, no se olvida de lo vivido y eso es lo que pretende demostrarle a sus hijos. "El que sabe lo que es hacerse desde abajo, te das cuenta que este mundo es cualquier cosa. Uno tiene que agradecer y valorar de verdad, cuidar lo que uno tiene, el trabajo y ser muy pero muy profesional".

