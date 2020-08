Conmovedor momento en el programa de Guido Kaczka: un taxista se ganó un 0km y emocionó a todos

Rubén es el chofer de taxi que participó del ciclo “Bienvenido a bordo”, El Trece, y tuvo la fortuna de tras girar la ruleta y llevarse el premio mayor, aunque admitió que casi no se anota por "vergüenza" .

“Creeme Guido, nunca gané nada”, le dijo Rubén el chofer de taxi que participó del ciclo “Bienvenido a bordo”, El Trece, y se llevó un auto 0 kilómetros tras girar una ruleta.

Rubén admitió que todo el mundo, sus amistades y conocidos, le decían que se anotara y fuera a participar. Sin embargo, a él le “daba vergüenza” ir a la tele. Pero, con el apoyo de su familia se animó, se anotó, participó y no solo eso: ganó.

Las lágrimas del trabajador emocionaron hasta el mismísimo Guido Kaczka que le admitió que “ya no sé qué decirte” al verlo tan emocionado tras girar la ruleta y dar con el premio mayor.

“Mi mujer me mandaba mensajes, me preguntaba si estaba nervioso, pero estuvo muy tranquilo”, dijo el participante que pese a participar por primera vez en la pantalla chica no estaba nada nervioso.

“Mi mujer me dijo que muestre las fotos de las nenas para un casting a ver si nos salvavamos”, contó, ante la necesidad de generar más dinero para vida mensual de la familia que ya tomó un giro muy positivo.

