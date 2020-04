Conmovedor mensaje de Luli Fernández con su hijo Indalecio tras el robo en su casa

Luli Fernández publicó el martes pasado en sus historias de Instagram el tremendo momento de inseguridad que le tocó vivir este martes.

A la modelo y su esposo, el abogado Cristian Cúneo Libarona, le robaron, los hicieron tirar al piso y hasta los amenazaron con secuestrar a su hijo Indalecio.

LEER MÁS: Violento asalto a Luli Fernández: “Entraron con armas y amenazaron con llevarse a mi hijo”

Con la voz entrecortada, Luli tomó su teléfono y relató en las redes sociales lo sucedido. “Me hicieron tirar al piso. Nos amenazaron con armas, me dijeron que se querían llevar a Indalecio”, contó.

Y agregó: “Me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos personas que están en un auto blanco circulando por la zona. Esta gente es la peor pandemia que nos rodea a los argentinos hace muchísimos años. Ojalá los agarren".

A unos días de aquel terrible episodio, la modelo y panelista de "Fantino a la tarde", América, compartió un sentido mensaje con una foto junto a su pequeño hijo.

"Alguien está más abrojito que nunca. No creo que se haya dado cuenta de lo que pasó pero sin dudas nota lo que me pasa desde que entraron a casa a robarnos hace apenas unos días. Cómo no va a darse cuenta de eso si vivió adentro mío 9 meses y aunque no hable se expresa perfecto con solo mirarnos", comenzó su reflexión.

Y agregó sobre su estado de ánimo: "Transito distintos momentos, a veces creo que estoy perfecta y que por suerte “no fue tan grave” y a veces tiemblo como una hoja sin entender bien porque... Me lo permito, lo transito y acepto el proceso de lo que me esta pasando".

LEER MÁS: Luli Fernández dio más detalles de la entradera: "No estaban drogados y uno sí más nervioso que el otro"

"Todo me está costando un poco más... Si estar en cuarentena es difícil, imagínense con un robo a mano armada y amenaza de secuestro a mi hijo en el medio... Qué creo? Que todo pasa por algo y que incluso las cosas más difíciles que nos tocan transitar nos suceden para nuestra evolución", siguió Luli.

Y explicó: "Cuando empezó esta inesperada y extraña etapa de nuestras vidas (creo que nadie jamás consideró vivir en cuarentena) subí una foto con Indalecio y al final del Post escribí algo que en algunos momentos difíciles me lo he preguntado y ha sido de inmensa ayuda; lo comparto nuevamente, para vos que me lees y para mi que necesito decírmelo una vez más".

"Preguntate si eso que tanto te afecta, angustia o altera hoy seguirá provocándote el mismo dolor en un año. Si la respuesta es NO, sonreí. Todo pasa y cómo nos paramos de los momentos difíciles es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Elijo hacerlo sonriendo y esperanzada, pese a todo, en un mundo mejor para mi chiquitin. #queAsiSea", finalizó conmovida.