El conflicto de Jorge Rial con sus vecinos: "No paran de romper los hue..."

Jorge Rial sorprendió este fin de semana a sus seguidores en Instagram al contar un conflicto que vive con uno de sus vecinos. El periodista reveló que el dueño de una propiedad lindera a la suya tiene un oveja, un gallo y gallinas en su jardín.

"A las 6.30 canta un gallo... todos los días", exclamó el conductor de Argenzuela (Radio 10) en una historia en dicha red social, donde también colgó fotos del jardín de su vecino.

En su cuenta de Twitter, Rial también hizo referencia al conflicto. "Ustedes se quejan de los carpinchos. Tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana", expresó el periodista.

En el posteo, el conductor le tiró un palito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos al Gobierno de la Ciudad, pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa", sentenció.