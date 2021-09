Se confirmó el sexo del bebé que esperan Diana Arnopoulos y Pico Mónaco

Diana Arnopoulos, pareja de Juan "Pico" Mónaco, está transitando el sexto mes de embarazo.

La modelo francesa subió hace unas semanas una imagen en su cuenta oficial de Instagram en el que muestra su pancita.

"¿Baby Girl o Baby Boy?" escribió Diana y generó la rápida reacción de Pico Mónaco, quien reveló sus deseos de tener un varón. "Boy", respondió el ex tenista.

Lo cierto es que hace unas horas Diana confirmó que tendrán un varoncito, cumpliendo así con el sueño de Pico.

“Can’t wait for our baby boy” (No podemos esperar a nuestro bebé), escribió la mujer del ex tenista en las redes.

Hace unos meses, Pico y Diana dieron la feliz noticia del embarazo con una secuencia de fotos con la ecografía.

"Se me explota el corazón de amor . Bebé en camino. Te Amo", expresó el ex deportista, que contrajo matrimonio con su pareja a fines de junio de 2020 en Palm Beach.