Se confirmó quién ocupará el lugar de Fabián Doman tras su despedida de "Intratables"

El miércoles pasado, Fabián Doman estuvo en el piso de Intratables, después de estar aislado por un contacto estrecho de COVID, y confirmó que deja la conducción del programa. El periodista de América TV contó los motivos detrás de su decisión y anunció cómo seguirá su futuro profesional.

"Pensé que iba a ser más fácil estar acá parado para decir lo que tengo que decir. Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal. No me voy a otra radio. Voy a cambiar de profesión. Voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importantes de la Argentina, Edenor. La empresa eléctrica más importante del país", precisó.

Doman destacó que es lo que le entusiasma de este nuevo desafío en su carrera. "Vuelvo a mi otro amor, que la comunicación, y la comunicación corporativa. Y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó tomar la decisión porque yo no cambio de empresa. Es un cambio de profesión. Es un cambio de vida", resaltó.

Por último, el periodista tuvo palabras para sus compañeros. "Vengo a despedirme y agradecer. Este programa tiene la mejor producción, que puede tener un programa de televisión. Levanten cualquier programa, éste no, porque pocas veces canales de televisión logran crear programas clásicos como Intrusos, como Intratables y programas donde cualquiera viene y debate, un espacio como éste no se puede perder bajo ningún concepto y la ida de Santiago y la mía, demuestra que el programa es más importante que su conductor, como no me imagino a El Trece sin Telenoche", concluyó.

Quién reemplazará a Fabián Doman en Intratables

PrimiciasYa.com pudo dialogar con fuentes oficiales del canal América Tv ante la ola de rumores que hay alrededor de la conducción de este emblemático ciclo de debate político y social.

Y Liliana Parodi, gerenta de programación del canal del cubito, se reunió anoche con Alejandro Fantino y cerraron que él sea el nuevo conductor de Intratables.

"Todavía no se sabe cuándo arrancará en Intratables, pero es el nuevo conductor. Fantino a la tarde seguirá y después se reformulará cómo continúa ese ciclo", le contaron a este medio.

